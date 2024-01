Onde fica o novo restaurante de Cristiano Ronaldo?

Para quem pensou que o Cristiano Ronaldo investiria apenas em projetos que envolvem futebol, está enganado. Em parceria com o tenista profissional Rafael Nadal, os dois estão indo muito além do esporte com a inauguração de mais uma filial do restaurante Tatel.

Agora, o empreendimento gastronômico possui localização na Cidade do México, além da presença em outras cinco capitais ao redor do mundo, como cita o portal Lance.

O intuito dos estabelecimentos é espalhar a culinária espanhola, como descreve o portal do restaurante. Entre suas principais características, o espaço oferta uma gastronomia sofisticada composta por música ao vivo, além de bares e coquetéis com técnicas contemporâneas.

No caso da unidade da Cidade do México, na Avenida Presidente Masaryk, o cliente pode navegar na disposição de cartelas de pratos mediterrâneos, vinhos ou bebidas tradicionais, contando com a promessa de uma experiência autêntica.