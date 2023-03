Suco de tomate, receita do Comitê Umami. Foto: Comitê Umami Por Redação Paladar Suco de tomate O Comitê Umami nos ensina a fazer um belo suco de tomate; veja o passo a passo Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 2 porções

Apesar do tomate marcar muita presença nas saladas de legumes e verduras, ele não é de nenhuma dessas duas categorias. O tomate na verdade é uma fruta. E como todas as frutas, seu suco pode ser super saboroso. A receita de hoje foi criada pelo Comitê Umami, um grupo que tem como objetivo mostrar como é o sentir o quinto gosto básico do paladar humano. Além de permitir a você conhecer mais sobre o gosto umami, o suco de tomate pode ser uma ótima alternativa para o café da manhã, para o lanche da tarde, para ser a base de smoothies e até mesmo coquetéis. Olha como é fácil fazer o suco de tomate perfeito: