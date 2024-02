Os 3 melhores ovos de Páscoa crocantes eleitos pelo Paladar em 2023

A Páscoa, além uma festa religiosa, é uma época de chocolates e traz consigo os famosos ovos doces que fazem sucesso entre as crianças e os adultos.

E para aqueles que gostam da data e estão ansiosos para trocar ovos de Páscoa, o Paladar tem uma lista com os melhores chocolates de 2023. A avaliação foi feita às cegas por um time de jurados convidados e o ranking conta com diversos sabores de ovos, entre eles o crocante, que traz a sensação de crack crack misturada com a cremosidade da casca e recheio do ovo.

Para facilitar, o Paladar elegeu um top 3 com os melhores ovos de Páscoa crocantes do mercado, confira:

Renata Arassiro Cau Chocolatria

O melhor ovo de Páscoa crocante, segundo os especialistas, foi o da chef Renata Arassiro. A receita conta com uma casca ao leite (41% cacau) recheada de chocolate branco caramelizado Carma Gold Quintin, que tem notas de doce de leite. O recheio também leva paçoca, amendoins crocantes, creme de amendoim e biscoitos.

Já o segundo melhor foi o da marca Cau, citado pelos especialistas como o “crocante secreto”. O único ponto negativo foi o dulçor em excesso, que pode desagradar quem não gosta de doces muito doces.

Para completar o pódio, a Chocolatria ficou em terceiro com o ovo de Páscoa crocante no sabor de Honeycomb de amêndoas. A crocância ‘divertida’ do ovo com caramelos aerados de mel e amêndoas lou honeycombs foi o que agradou o júri.

Para saber todos os ovos de Páscoa testados pelo Paladar, leia a matéria completa.