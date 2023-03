Bacalhau na Páscoa: confira 5 receitas deliciosas

Você já se perguntou por que o bacalhau é um dos pratos mais clássicos da Páscoa? Além de fazer parte de uma tradição milenar do cristianismo, onde os fiéis são orientados a jejuarem e absterem-se de comer carne no período da Quaresma, a presença do bacalhau na Páscoa tem muito a ver com a Segunda Guerra Mundial.

Desde a chegada da Família Real ao Brasil até o início da Segunda Guerra, o bacalhau era relativamente barato e acessível às famílias brasileiras. A partir de 1940, veio a escassez de comida na Europa, e o preço do bacalhau aumentou muito, restringindo o consumo popular e passando a frequentar as mesas brasileiras apenas no Natal e na Páscoa, datas mais expressivas das festas cristãs.

Agora que você já sabe a história do bacalhau na Páscoa, que tal conferir receitas deliciosas para dar um up nas suas datas festivas? Os chefs Fábio Andrade, Carlos Siffert e Erica Generoso, todos especialistas no preparo de bacalhau, compartilharam cinco pratos irresistíveis conosco. Confira.

Bacalhau à napolitana

Bacalhau à napolitana Foto: Alex Souto

Perfeito para servir no almoço de Páscoa, essa receita de bacalhau à napolitana do chef Fábio Andrade acompanha batatas calabresas, mix de pimentões e pinolis tostados. O pinoli, que é o segredinho especial do prato, agrega um sabor amanteigado de amêndoas ao bacalhau, que fica ainda mais saboroso.

Arroz de bacalhau

Arroz de bacalhau Foto: Iara Venanzi

Para quem gosta de pratos elegantes, essa receita de arroz de bacalhau da Casa Santa Luzia vai chamar atenção no seu almoço de Páscoa. Com as dicas do chef Carlos Siffert, você vai aprender a montar esse arroz de bacalhau e saber quais são os melhores acompanhamentos para esse prato. Para que seu arroz de bacalhau fique ainda mais saboroso, aprenda a dessalgar e limpar o seu bacalhau corretamente.

Bolinho de bacalhau

Bolinho de bacalhau Foto: Bruno Nogueirão

O bolinho de bacalhau é uma opção muito versátil para a Páscoa, já que pode ser servido como petisco ou até mesmo como acompanhamento do prato principal. O bolinho ainda combina muito bem com uma cerveja gelada ou um vinho branco.

Quiche de bacalhau

Deliciosa quiche de bacalhau Foto: Bendita Torta

Claro que uma quiche não poderia faltar, né? Perfeita para servir na tarde da Páscoa ou no almoço, essa quiche da chef Erica Generoso leva lascas de bacalhau cozidas com leite e fatias de queijo Gruyére, que dão maciez ao prato e realçam o sabor do bacalhau.

Salada de bacalhau

Salada de bacalhau com grão-de-bico, ovos e azeitona Foto: Carolina Linz

Se está buscando um prato mais leve e saudável para a Páscoa, essa salada de bacalhau do Di Paolo é uma ótima opção. Acompanhando grão-de-bico e azeitonas pretas, essa salada é temperada com páprica doce e bastante salsinha e pode ser servida como entradinha para seu prato principal. Aproveite.