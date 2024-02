Os melhores restaurantes de Lisboa segundo o TasteAtlas

A cidade de Lisboa, capital de Portugal, é uma das regiões mais visitadas do país e atrai turistas do mundo inteiro para ver suas paisagens, apreciar sua cultura e, claro, provar seus pratos tradicionais.

Entre as comidas de maior destaque estão os famosos pastéis de nata, arroz de pato, bacalhau e frutos do mar no geral.

A gastronomia de Portugal impressiona pela complexidade dos pratos e, por isso, o TasteAtlas classificou o local como um dos destinos gastronômicos mais interessantes do mundo. A plataforma de viagens ainda selecionou os quatro melhores restaurantes de Lisboa, confira:

Os melhores restaurantes de Lisboa

Pastéis de Belém (LISBOA) O Velho Eurico (LISBOA) Ó Frade (LISBOA) Adega das Gravatas (LISBOA)

PUBLICIDADE

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.