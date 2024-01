Restaurante africano em São Paulo: saiba onde comer pratos tradicionais de qualidade

O Biyou’z é um dos primeiros restaurantes de São Paulo dedicado exclusivamente à culinária africana. Ele surgiu após a empresária camaronesa Melanito Biyouha desembarcar na cidade durante as férias e não encontrar estabelecimentos que servissem as iguarias africanas.

Logo em seguida, Melanito começou sua jornada em busca de estabelecer a culinária de seu continente na capital paulista assando peixe na calçada da Rua Guaianases, ponto de encontro dos africanos no centro da cidade.

Ao Estadão, ela contou que criou uma churrasqueira à moda africana em 2007 e ficou cerca de seis meses apenas assando as carnes na calçada.

O sonho deu certo e, atualmente, ela prepara pratos que celebram a cultura africana, como o Ndjap (com espinafre, camarão moído, berinjela, fufu de milho e carne), o Madesu (feijão branco com azeite de dendê e arroz, servido com carne, peixe ou galinha) e o DG (banana da terra frita com legumes e galinha).

Hoje, o restaurante Biyou’z tem duas unidades em São Paulo, que funcionam todos os dias das 12h às 00h. Alameda Barão de Limeira, 19 - Campos Elíseos, Cep: 01202-001, São Paulo, Brasil | Rua Fernando de Albuquerque, 95 - Consolação, Cep: 01309-030, São Paulo, Brasil.