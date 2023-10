Padocaria 2023: Conheça as finalistas da primeira fase da premiação que elege a melhor padaria de SP

A Padocaria 2023 encerrou a primeira fase da competição e, na última segunda-feira (23), escolheu as cinco melhores padarias de cada região da cidade de São Paulo.

Agora, a segunda fase da votação ocorrerá entre 30 de outubro e 12 de novembro. Nessa fase, entram na disputa as 5 mais votadas na fase anterior de todas as regiões de São Paulo.

Além do público, um júri técnico visitará de maneira incógnita as finalistas e também participará da votação. O resultado será divulgado em 23 de novembro, com as vencedoras de cada região da cidade e o prêmio de Melhor Padaria.

Receitas testadas e aprovadas

