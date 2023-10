Descubra a padaria no coração do Rio que está revolucionando a panificação brasileira

Localizada no bairro carioca do Botafogo, a esquina Dainer serve clássicos da panificação brasileira, como pão francês (ou de sal) com manteiga e café com leite, pães de queijo com catupiry e goiabada artesanal, bolos, tortas, salgados, sucos e muito mais.

A casa que oferece vastas opções - entre elas a torrada Petrópolis, inspirada no cardápio da histórica Confeitaria Colombo - tem o objetivo de crescer sem a pretensão de gourmetizar seu serviço, mas sim ”resgatar o sonho ou a rabanada [itens clássicos e presentes na maioria das padarias nacionais] de uma maneira mais elegante”, afirma Eduardo Araújo, proprietário da Dainer.

Fernanda Meneguetti, na matéria ‘Esse é o Dainer, esquina carioca que quer resgatar receitas da panificação brasileira’, detalha mais informações sobre a padaria botafoguense, cujo trabalho propõe um equilíbrio entre o clássico e o sofisticado, bem como dá indicações de quitutes e bebidas para experimentar revelando seus respectivos preços. Leia na íntegra aqui.

