Pão de queijo mineiro: como os ingredientes da receita tradicional influenciam no sabor?

Pão de queijo caseiro Foto: FreePik

O especialista em pão de queijo e proprietário do Trem Doido, Thiago Gomes, deu uma entrevista ao Paladar para explicar o motivo da versão mineira do alimento ser tão boa. Pensando nisso, quais são os ingredientes que tornam a receita tão perfeita?

De acordo com Thiago, o pão de queijo mineiro é composto por apenas cinco ingredientes e, diferente dos outros tipos de pães, este não conta com nenhuma farinha. “Isto é, não contém glúten. Isso faz com que a massa, ao ser submetida ao forno, crie uma crosta crocante por fora e conserve um recheio macio e aerado”, explica.

Ele segue dizendo que o pão de queijo mineiro é muito diferente dos tradicionais. “Por ser um produto que não tem farinhas (sem glúten), a receita cria uma crostinha deliciosa e um recheio aerado e macio. É exatamente essa combinação de uma goma leve e extremamente saborosa com ingredientes frescos que atrai tantos apaixonados pelo pão de queijo”, esclarece Thiago. A entrevista completa pode ser lida aqui.