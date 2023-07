Qual o melhor pão de queijo congelado do supermercado? Júri especializado avaliou 8 marcas de pão de queijo congelado vendidas nas redes de supermercado; confira o ranking. Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Para analisar e descobrir qual é o melhor pão de queijo congelado vendido em supermercado, o Paladar convidou um grupo, de jurados especialistas, para testar oito marcas. O teste realizado com os alimentos seguiu as instruções de preparo da embalagem. Além de que a regra básica dos testes Paladar, de avaliar produtos de uma mesma categoria, foi mantida.

Outra informação importante é que as 8 marcas de pão de queijo escolhidas para a avaliação eram do tipo “tradicional”, sem recheio e no tamanho médio – que fica entre as versões coquetel (a menorzinha de todas) e lanche (a maior delas).

O primeiro lugar ficou com a marca Momento Mambo (R$ 12,98, o pacote com 400 g). Já o segundo, com o Forno de Minas (R$ 14,25, o pacote com 400 g). E o terceiro lugar foi conquistado pelo St. Marche (R$ 19,90, o pacote com 400 g).

Veja a avaliação mais detalhada das outras marcas testadas.

Carrefour Classic (R$ 8,59, o pacote com 400 g). Um pão de queijo branquinho ao sair do forno, com textura que remete a de um produto com espessante alimentício além do polvilho. O sabor e o aroma não agradaram.

Maricota (R$ 3,79, o pacote com 300 g). Após 30 minutos no forno, o pão de queijo ficou muito branco, nem parecia estar assado, segundo a análise dos nossos jurados. Eles também avaliaram mal o aroma e o sabor do produto.

Continua após a publicidade

Qualitá (R$ 13,98, o pacote com 400 g). O produto saiu muito branco do forno, mesmo após o tempo de 30 minutos estipulado na embalagem. Os jurados apontaram ainda sabor suave e ausência de aroma.

Qualy (R$ 23,47, o pacote com 375 g). O pão de queijo ganhou pontos na aparência dourada ao sair do forno. Não cresceu muito depois de assado. O sabor foi avaliado pelos jurados como discreto, porém perceptível. O aroma não agradou.

Seara (R$ 13,75, o pacote com 300 g). Um pão de queijo que dourou pouco, mas cresceu. Os jurados também apontaram a boa aparência do produto pronto, uma leve crocância e sabor suave de queijo.

Confira a matéria completa neste link!