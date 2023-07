Pão de queijo aparece no top 10 em concurso internacional de melhores comidas das Américas. Foto: Unsplash

Na padaria, no café do bairro, no lanche da tarde e no supermercado, o pão de queijo é quase uma unanimidade. Mas quando comprado congelado, nem sempre acertamos a qualidade. É difícil avaliar o produto congelado à primeira vista.

Portanto, o Paladar convidou um grupo para testar oito marcas de pão de queijo vendidas em supermercados e contar quais são as melhores. O teste realizado com as marcas, foi de acordo com as instruções da embalagem. Além de que a regra básica dos testes Paladar, de avaliar produtos de uma mesma categoria, foi mantida.

As 8 marcas de pão de queijo avaliadas eram do tipo “tradicional”, sem recheio e no tamanho médio – que fica entre as versões coquetel (a menorzinha de todas) e lanche (a maior delas).

Quem conquistou o primeiro lugar da lista foi a marca Momento Mambo (R$ 12,98, o pacote com 400 g). O pão de queijo da marca é considerado o favorito do ranking e ganhou pontos por sua aparência douradinha ao sair do forno, além do sabor inesquecível, considerado próximo ao do produto artesanal. A presença do de queijo na casca também foi um critério específico para a avaliação.

A matéria completa você pode conferir neste link!