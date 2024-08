Páprica é rica em antioxidantes; veja como usar nas receitas

Os temperos naturais são ervas, especiarias e outros ingredientes utilizados para dar sabor aos alimentos, sem a adição de conservantes ou aditivos químicos. São eles que vão dar vida em determinados pratos, como a canela que é a responsável em dar um toque especial em doces que envolvam banana ou louro no feijão, até mesmo a páprica em determinados pratos na hora de cozinhar.

Além disso, são essas ervas que vão trazer benefícios ao corpo humano. No caso da páprica, ela é rica em antioxidantes que são substâncias que evitam a formação de radicais livres no organismo, são eles que promovem o envelhecimento celular e o aparecimento de doenças como o câncer. A cúrcuma tem ativos como flavonóide e curcumina que atuam como potentes antioxidantes também.

O gengibre, por outro lado, é uma raiz com benefícios digestivos e que também vai ajudar a combater enjoos e radicais livres, podendo contribuir para acelerar o metabolismo. Mais uma dica para você caprichar nas ervas, é trazer para perto a cebolinha-verde, rica em ação anti-inflamatória. É muito fácil de ser encontrada e utilizada, além de ter baixo custo.

Em que momento posso usar as ervas?

Segundo a chef Heloisa Bacellar, as ervas podem ser usadas em dois momentos distintos. A chef explicou que no ensopado de franguinho, por exemplo, você pode amarrar as ervas no momento que for refogar. Depois, na hora de servir, você vai tirar esse “laço” que você fez, porque toda a vitamina delas já ficou no ensopado, e jogar fora. Na sequência, antes de servir, é só recolocar uma erva nova e inebriar seu prato com um aroma delicioso.

PUBLICIDADE

Arroz com polvo, açafrão e páprica

Aromático e saboroso, esse prato vai se tornar um favorito. O segredo é cozinhar o polvo e deixá-lo macio sem ficar com textura de borracha. Outra dica é usar arroz bomba, o arroz espanhol da paella, que tem grãos mais gordos e curtos. Não é difícil de achar em supermercados gourmets e delicatéssen, mas se preferir, use o arroz nacional do tipo agulhinha. Fica ótimo também.Veja a receita. Foto: Gabriela Biló/Estadão

Confira aqui três receitas para usar a páprica de maneira correta. Nesta primeira dica, ao lado de um passo a passo direto e bem explicado pela Patrícia Ferraz, você precisa se atentar ao polvo, de resto é só tirar de letra e arrasar nesse prato espanhol. Veja a matéria completa neste link.

Pernil de porco precoce laqueado com dois molhos

Muitas especiarias e alguns legumes temperam o pernil e vão ao forno com ele. Depois, os sucos do cozimento entram em um delicioso molho de limão e tomilho. E tudo é finalizado com molho de maçãs.Prove essa receita em casa. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

PUBLICIDADE

Nesta receita especial, você vai precisar tanto de páprica doce quanto de páprica picante nos ingredientes. O método de preparo é extenso por causa de todo o cuidado com o pernil, mas, ao final, tudo vai valer a pena! Veja a receita completa neste link.

Goulash

Carne Foto: lcrribeiro33@gmail - stock.adobe.com/Adobe stock

Este ensopado de carne polonês, é a última alternativa de prato para você abusar na páprica. Além da erva, você conta com vinho tinto e molho de tomate. Veja mais nesta matéria completa.