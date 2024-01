Cúrcuma tem benefícios para a saúde? Veja 3 receitas para reproduzir em casa

A ciência está atrás dos possíveis benefícios da cúrcuma para a saúde. Em entrevista ao jornal The New York Times, Krit Pongpirul, professor na Universidade Chulalongkorn de Bangkok, afirmou que a cúrcuma é consumida na Tailândia como tempero ou suplemento com a finalidade de aliviar indigestão ou e inchaço.

A cúrcuma, também conhecida como açafrão-da-terra, tem em si um composto chamado de curcumina, que vem ganhando a atenção dos estudos científicos sobre os seus efeitos na saúde na forma de suplementos. A ação anti-inflamatória e atenuação de sintomas gastrointestinais estão entre os pontos levantados pelo estudos. Contudo, as pesquisas ainda são pequenas, e a ciência ainda tem muito o que descobrir sobre este tempero.

Na cozinha, a cúrcuma pode ser utilizada no preparo das mais variadas receitas, levando aos pratos o seu sabor característico e uma vibrante coloração amarela. Confira abaixo a nossa seleção de três receitas fáceis para você descobrir novos jeitos de utilizar a cúrcuma na cozinha.

Arroz Jollof

O arroz Jollof é típico da culinária do noroeste africano, sendo presença garantida nos restaurantes e pontos de venda de comida de rua em Gana e outros países da região. Bem condimentado, esse arroz conta com a cúrcuma como um de seus temperos, que adiciona mais uma cor e deixa a receita ainda mais rica. A receita é da chef Aline Chermoula.

Suco verde com cúrcuma e linhaça

Suco verde com linhaça e cúrcuma Foto: Thaís Barca

A nutricionista Thaís Barca ensina a fazer um suco verde com propriedades anti-inflamatórias. A receita é super prática e combina as folhas verdes com a cúrcuma em um suco detox perfeito para começar o dia com tudo.

Curry de banana-da-terra

Curry de banana-da-terra, prato criado pela chef Samanta Luz Foto: Ana Morbiolo

Criado por Samanta Luz, esse curry vegano de banana-da-terra é apimentado e de sabor intenso, sem perder de vista a cremosidade do molho junto à banana. Veja abaixo como preparar em casa.

