Vamos combinar: nada melhor que uma sopinha para aquecer nos dias frios. Pensando nisso, o Paris 6 preparou um menu especial para a estação mais fria do ano, com opções de cremes, sopas e fondues.

O menu de inverno oferece três sopas individuais por R$ 43,00: Vichyssoise (sopa de alho-poró com batatas), creme de abóbora com toque de gengibre, manjericão e azeite extra virgem, e a clássica releitura Paris 6 de creme de espinafre, coberto com torradas e finalizado ao forno com queijo emmental gratinado.

Creme de abóbora Foto: Divulgação Paris 6

Quando o assunto é fondue, a marca traz três versões doces por R$ 83,00, que servem 2 pessoas: fondue de chocolate meio amargo finalizado com raspas de chocolate, fondue de chocolate branco com biscoitos Oreo e Bis Black e Branco e fondue sabor calda de doce de leite, que vem com uma porção extra de queijo tipo minas. Todos os fondues acompanham uma porção de frutas e croutons doces.

Fondue de doce de leite Foto: Divulgação

As novidades podem ser conferidas em algumas unidades da marca, e estarão disponíveis durante todo o Inverno.