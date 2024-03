Páscoa: quais chocolates ao leite ganharam nosso teste às cegas

Tem se aproximado aquela ocasião em que muito se vende e consome chocolates: a Páscoa. Com isso, as prateleiras dos supermercados se enchem de opções industrializadas em diversos formatos, combinações de sabores e marcas, por preços que nem sempre são os mais atrativos - mas que são intencionalmente mais altos por causa da demanda da ocasião.

Quem segue tradicionalismos e, por isso, não abre mão de adquirir um chocolate entre os meses de março e abril, seja para presentear ou para consumo próprio, pode ter dificuldade para encontrar marcas que ofereçam uma boa experiência por um valor que realmente valha a pena.

Foi pensando nisso que o Paladar lançou mão de mais um teste que contou com o parecer de cinco especialistas após degustarem às cegas amostras de 9 dos principais selos do produto à venda no mercado. Para a fins comparativos justos, a edição limitou-se a testar apenas chocolates ao leite.

Cada uma das amostras que integraram a curadoria foram analisadas em termos de textura, aparência, aroma e sabor, e os maiores destaques foram as marcas:

Lindt (1° lugar)

Danke (2° lugar)

Milka (3° lugar)

O ranking completo com as avaliações detalhadas dos jurados pode ser conferido na matéria ‘Qual é a melhor marca de chocolate em barra? Veja a opinião de especialistas’, por Danielle Nagase, disponível aqui.