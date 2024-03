Janaína Torres eleva uma sobremesa ‘cafona’ ao luxo; descubra

Assim como roupas, cortes de cabelo e maneiras de falar, receitas culinárias têm seu momento de ápice e queda de tendência. Felizmente (ou infelizmente para alguns que não as apreciam por algum motivo) elas também entram naquele famoso ciclo de ‘revival’ e passam a entrar na moda novamente.

Uma das que tem passado por esse fenômeno é o creme de papaia com cassis, uma sobremesa concebida por muitos como ‘cafona’, mas que tem encontrado espaço entre as criações da chef Janaína Torres, que está à frente do premiado restaurante A Casa do Porco, em São Paulo.

A chef, que é uma fã declarada desse e de outros doces taxados ‘de vó’ ou bregas - como morango com chantili ou after eight, por exemplo - inseriu a sobremesa de forma repaginada no menu degustação do restaurante, por R$ 290, ou avulsa, por R$ 50.

O doce é feito com jabuticabas que foram cultivadas pelo Sítio Rueda e leva vermute e sorvete, que substituem o licor de cassis. “Em vez de usar o licor de uma fruta que nem é nossa, usamos o sorvete da jabuticaba sobre um creme de mamão com caramelo. Para acompanhar, os golinhos do vermute não só harmonizam com a sobremesa, como reforçam a lembrança do licor, mas sem aquele dulçor exagerado”, explica.

Quem deseja experimentar essa releitura clássica pode se dirigir ao restaurante A Casa do Porco, que fica na Rua Araújo, 124, na região da República. A casa funciona de segunda a sábado, das 12h às 23h; aos domingos, das 12h às 17h. Telefone: (11) 3258-2578.

