Jacquin terá novo reality show na Band; confira detalhes

O chef Érick Jacquin poderá ser assistido em mais um novo projeto na Band. Nesta quarta-feira (04), a emissora anunciou o spin-off de Pesadelo na Cozinha, chamado A Selecion, que mostrará os bastidores do programa e o processo de escolha dos restaurantes para a nova temporada.

Os episódios inéditos estrearam nesta quinta-feira (05), às 20h45, e estão disponíveis nos canais digitais da Band e no YouTube. Enquanto isso, a versão tradicional de Pesadelo na Cozinha ainda não tem data confirmada para a TV aberta.

Em seu Instagram, Érick Jacquin falou um pouco sobre o carinho que sente pela atração e fez algumas revelações sobre a nova temporada. Veja:

MasterChef Confeitaria

PUBLICIDADE

Enquanto a nova temporada de Pesadelo na Cozinha não é divulgada, Jacquin segue mostrando sua expertise na edição atual do MasterChef Confeitaria. O chef está afiado e já deixou claro que não dá espaço para erros, como ficou evidente ao chamar a atenção de participante.

Chef Érick Jacquin no restaurante Lvtetia, uma das seis casas de seu grupo Foto: Felipe Rau/Estad

No último episódio, exibido na quinta-feira, 05, o programa trouxe dois grandes desafios. Na primeira prova, os confeiteiros criaram bolos realistas que imitavam objetos do dia a dia, com obrigatoriedade de camadas de geleia e sabores exóticos. O trio formado por César, Walkyria e Luísa foi o destaque, garantindo sua permanência no reality.

Na prova eliminatória, os competidores precisaram replicar a sobremesa “Contra o Tempo”, criada pelo chef Diego Lozano. O preparo técnico desafiou os participantes, especialmente Patrick, que enfrentou dificuldades com a massa choux e quase desistiu. Apesar do esforço, Patrick não conseguiu entregar todos os elementos e foi eliminado.

Onde assistir ao MasterChef Confeitaria?

PUBLICIDADE

O MasterChef Confeitaria é exibido na Band às terças e quintas, às 22h30, com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay. Os episódios também estão disponíveis no canal oficial do MasterChef no YouTube e são reprisados às sextas-feiras, às 19h, no Discovery Home & Health e na Max.