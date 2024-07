Os petiscos favoritos dos brasileiros nos bares e restaurantes são aqueles fazem parte da cultura do país e que são tradicionais, podendo ser encontrados na maioria dos estabelecimentos.

Entre os petiscos mais queridos estão a famosa coxinha de frango, bolinho de bacalhau, mandioca frita, calabresa acebolada, torresmo, pastel de feira e espetinhos, principalmente o de carne, segundo uma análise realizada pelo iFood. Confira, a seguir, o que cada um desses aperitivos têm de especial e dicas de como prepará-los.

Coxinha de frango

Uma das campeãs dos petiscos de boteco é a coxinha de frango, que conquistou a sua fama até mesmo fora do Brasil. A opção é bastante versátil e pode ser encontrada facilmente em bares, restaurantes e até padarias. Além disso, o recheio pode variar, contendo ou não catupiry.

A massa deve ser preparada seguindo a receita escolhida para garantir que ela chegue ao ponto esperado. Para finalizar, basta empanar e fritar a coxinha em óleo quente para que tenha uma casquinha crocante por fora e fique suculenta por dentro.

Bolinho de bacalhau

Acredita-se que o bolinho de bacalhau tenha surgido no Brasil por influência da colonização portuguesa. O clássico tira-gosto é fácil de ser preparado e costuma agradar a maioria das pessoas. Antes de colocar a mão na massa, uma dica é deixar tudo pronto mais cedo para só fritar quando for consumir, assim, o petisco ficará fresquinho e crocante por mais tempo.

Mandioca frita

Mandioca, aipim ou macaxeira, dependendo da parte do país onde você mora, é uma raiz deliciosa, que fica boa cozida, mas melhor ainda quando é frita. Apesar de simples de fazer, essa opção combina muito com uma cerveja gelada e agrada a diversos paladares, além de atender os veganos e vegetarianos.

Para garantir um bom petisco, é essencial que a mandioca esteja super crocante. Mas ressaltar que além da técnica do cozinheiro, a qualidade do ingrediente também é muito importante. É possível temperá-la com ervas, colocar queijo ralado para incrementar ou adicionar molhos como acompanhamento. Esse aperitivo ainda funciona muito bem quando combinado com batata e polenta fritas.

Calabresa acebolada

A linguiça calabresa é um dos embutidos mais presentes na alimentação dos brasileiros, pois faz parte de vários pratos emblemáticos, como feijoada, churrasco e pizza. Muito simples de fazer, para usar a calabresa como aperitivo basta fritá-la em rodelas e incluir cebola também frita.

Para uma apresentação mais elaborada do aperitivo, podem ser incluídos picadinhos ou frango a passarinho em uma tábua de carnes.

Torresmo

Um dos itens que mais remetem a um bar raiz, o torresmo é o par perfeito da cerveja ou da cachaça. Feito de carne de porco, seu preparo é o que faz toda a diferença na hora de consumir essa iguaria. Para ter um bom torresmo, é necessário garantir que a peça seja temperada e cozida adequadamente, eliminando líquidos quando está crua para que depois do cozimento ela fique totalmente crocante.

Pastel de feira

Um dos mais clássicos petiscos, o pastel de feira, como o nome já diz, pode ser encontrado em feiras de frutas e outros alimentos. Recheado de carne, camarão, presunto, queijo, palmito, frango, vegetais e até linguiça, é um aperitivo muito popular no Brasil e chegou a ganhar versões menores que formam porções a serem servidas em bares e restaurantes.

Entre as técnicas usadas, existe a opção de adicionar bicarbonato, os que utilizam duas etapas de fritura (uma para a pele “pururucar” e outra para cozinhar) ou, ainda, levar ao forno ou à churrasqueira.

Espetinho

O espetinho também é um dos petiscos favoritos dos brasileiros, principalmente e o de carne. Para se destacar com esse aperitivo, é importante que a carne esteja no ponto e bem temperada. Para incrementar ainda mais, é uma boa ideia combinar o ingrediente principal com calabresa ou legumes. Já para os complementos, vale investir em molhos e na farofinha temperada.