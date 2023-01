A coxinha é um quitute muito famoso na região Sudeste do Brasil. Por conta da fama, histórias e mitos rondam a tradicional coxinha brasileira. Entretanto, a tese mais consolidada afirma que a receita original da coxinha vem da França e que outros países, como Portugal, a faziam inspirados justamente na culinária francesa.

A história é apoiada na obra do grande chef Antonin Carême (1784-1833). No livro L’Art de la Cuisine Française au XIXème Siécle – Traité des Entrées Chaudes, de 1844, o cozinheiro ensina a fazer um croquete de frango e aconselha moldá-lo no formato de peras.

Pensando em você que adora quitutes tradicionais, trouxemos essa receita de coxinha da Carol Martinelli, CEO do grupo Carol Coxinhas. Com frango bem temperado e com segredinhos na hora da fritura, você terá uma coxinha deliciosa para inovar na cozinha. Vamos testar?

Coxinha tradicional

Ingredientes Massa 1,5 L de água

30 g de caldo de galinha

20 g de tempero para aves

25 g de sal

250 ml de óleo

1 kg de farinha Recheio 2 kg de peito de frango

60 ml de óleo

30 g de alho triturado

40 g de cebola triturada

20 g de colorau

1 pitada de orégano

½ sachê de molho de tomate tradicional

Sal a gosto Fritura 1 L de água

1 colher (sopa) de sal

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 kg de farinha de rosca Preparo Massa 1 Em uma panela, coloque a água, o caldo de galinha, o tempero para aves, o sal e o óleo.

2 Ligue o fogo.

3 Quando levantar fervura, coloque toda a farinha, abaixe o fogo e mexa até incorporar bem.

4 Deixe cozinhar por 10 minutos, sempre mexendo para não grudar e queimar no fundo da panela.

5 Depois de cozida, vire a massa na mesa e sove para encorpá-la.

6 Deixe esfriar para modelar as coxinhas. Veja mais Recheio 1 Em uma panela, aqueça o óleo.

2 Em seguida, frite o alho e a cebola até murchar.

3 Adicione a cebola, o colorau, o orégano e o molho de tomate.

4 Adicione o frango desfiado e misture bem no fogo baixo.

5 Experimente e adicione mais sal, se necessário.

6 Recheie a massa com o frango e enrole em formato de coxinha. Veja mais Fritura 1 Em um recipiente, coloque a água com o sal e a farinha de trigo.

2 Mexa bem.

3 Em outro recipiente, coloque a farinha de rosca.

4 Passe as coxinhas na água e, em seguida, na farinha de rosca.

5 Frite. Veja mais

Gosta de salgados? Veja mais receitas:

+ Kibe do chef Fred Caffarena

+ Bolinho virado à paulista

+ Bolinho de chuva sem glúten

+ Bolinho de mac and cheese

+ Rolinho primavera de legumes