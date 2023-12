Pombo ganha os cardápios da Europa; saiba onde comer

Apesar de não ser um alimento típico no Brasil, o pombo de caça é bastante comum durante o inverno-outono nos menus de restaurantes da França, Portugal e Espanha. Por meio de uma viagem do Paladar, deu para entender melhor como esse prato ganhou destaque.

Um dos pontos importantes apresentados é que esse tipo de ave começa a ficar em evidência em determinadas épocas do ano, porque é uma experiência que vai de encontro com a temporada de caça que acontece nesses países internacionais, unindo o ‘’útil ao agradável’'.

É uma ave que pode ser preparada de várias formas e ‘‘brincando’' com os temperos, como por exemplo ser empanada e misturada com pimentas ou outros acompanhamentos. Visualmente falando, apresenta tonalidade avermelhada e textura firme.

Já o sabor é disparado considerado ‘’intenso’', o que inicialmente pode causar estranheza para alguns paladares. Alguns chefs ainda ousam em uma apresentação visualmente mais criativa e diferente. Gisele Rech, do Paladar, ainda teve oportunidade de ouvir mais sobre o ingrediente pelo chef Atsushi Tanaka, do A.T Restaurant.

“Costumo classificar a carne de pombo como algo entre o frango e a carne de boi, com um grande potencial e força para integração de sabores, o que funciona muito com a proposta de minha comida”, disse.

PUBLICIDADE

Já o português Ricardo Simões, do Frederico em Lisboa, citou questões semelhantes. ‘’É uma carne de sabor intenso, com uma textura firme e um sabor inconfundível. Mesclei com cacau e couve flor para trazer sabor de terra e quebrar um pouco da intensidade, com bastante equilíbrio no prato”, ressaltou.

Ficou curioso? Você pode saber mais lendo a experiência gastronômica completa de Gisele Rech, do Paladar, clicando aqui.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.