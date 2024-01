Por que este croquete japonês tem fila de espera de 43 anos?

O popular “Kiwami” é uma porção composta por cinco croquetes japoneses, vendidos a R$ 90 reais - valor já convertido. No entanto, o que realmente desperta interesse não é apenas o preço, mas também a curiosa fila de espera de até 43 anos para degustar essa iguaria.

A elevada procura pelo petisco resultou na saída temporária do cardápio do Asahiya, um açougue situado na cidade de Takasago, no Japão, conforme informações do portal Metrópoles.

Mesmo com a produção de 200 unidades semanais, os clientes são informados sobre o prazo para receber as encomendas, com Shigeru Nitta liderando tanto o estabelecimento quanto a criação.

O sucesso da iguaria se deve ao fato do croquete ser feito com a nobre carne Kobe, aliada a massa artesanal composta por ingredientes orgânicos provenientes de uma fazenda local, escolhidos cuidadosamente para a produção.