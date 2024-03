Porto, Douro, Vinhos Verdes: você conhece a diferença?

Portugal surge como um destino vinícola em ascensão, especialmente na região norte, conforme mecionado na matéria de Matheus Mans.

Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Norte de Portugal, ressalta a singularidade de cada experiência com os vinhos de três principais regiões, já que cada produção resulta das ‘‘características únicas do solo, clima e tradições vitivinícolas locais’'.

Essa expansão tem elevado os Vinhos Verdes ao destaque entre Douro e Porto, revelando produções com alta acidez. Enquanto isso, a região do Douro apresenta vinhos secos, evidenciando particularidades do solo.

Por fim, os do Porto sobressaem as características provenientes de processos que combinam maquinaria e trabalho humano na fermentação das uvas, como os estilos Ruby e Tawny. Leia o conteúdo completo para explorar o enoturismo.