Os 3 pratos mais populares da região Sul do Brasil

A região Sul do Brasil é conhecida principalmente por seu clima ameno, passeios pelos pontos turistas da cidade e, claro, pela gastronomia. Embora as comidas quentes passam parecer as típicas da região, o destaque vai para o churrasco, o arroz carreteiro e o barreado, segundo o TasteAtlas.

1º lugar: churrasco

O churrasco conquistou a maior popularidade entre os pratos típicos do país especialmente porque combina diversos tipos de carne grelhadas sobre o fogo, como descreve o guia gastronômico. Pela região, é fácil encontrar as churrascarias, que destacam suas carnes suculentas no cardápio.

Manual do churrasco

Se você quer preparar o churrasco em casa, não pode deixar de acessar o manual do churrasco de Paladar, que reúne as principais dicas para ter um churrasco de qualidade em casa, considerando os utensílios, a chapa, as carnes, os acompanhamentos e muito mais. Acesse agora mesmo.

2º lugar: arroz carreteiro

Em segundo lugar nesta classificação de popularidade do TasteAtlas está o arroz carreteiro. O prato é formado por cebola, pimentão, alho, óleo e outros ingredientes, sendo servido com queijo ralado.

Arroz carreteiro fácil

A churrascaria Fogo de Chão compartilhou com o Paladar esta receita fácil de ser feita em casa. Ela utiliza apenas sete ingredientes e fica pronta em cerca de 15 minutos. Veja a receita completa aqui.

Arroz carreteiro fácil Foto: Chistopher Reher

3º lugar: Barreado

O guia gastronômico descreve o barreado como um prato típico do Paraná semelhante a um ensopado. Ele inclui carne bovina, cominho, folhas de louro, bacon frito e outros ingredientes, geralmente servido com sobre a farinha de mandioca e acompanhado por arroz e banana.

Barreado

Você pode testar a receita tradicional em casa, seguindo os passos e ingredientes compartilhados pela chef Mara Salles, do restaurante Tordesilhas. Veja a receita completa aqui.

Foto: Niels Andreas|Divulgação

Outros pratos típicos da região Sul

O churrasco, o arroz carreteiro e o barreado conquistaram as primeiras posições em popularidade da região Sul do Brasil, mas outros pratos como a salada de maionese, o sagu e a uvalha ficaram logo em seguida, na quarta, quinta e sexta posição, respectivamente.