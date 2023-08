Prêmio Rio Show 2023: Saiba quem foi o ganhador de Melhor Pizza Foto: Imagem: reprodução do instagram @localepizza

Celebrando o melhor da gastronomia carioca, o Prêmio Rio Show 2023 é composto por jornalistas, críticos e especialistas que votam para eleger estabelecimentos e profissionais que conquistaram um grande destaque no último ano. Alguns novos nomes garantiram espaço na premiação, além dos que já tinham conquistado o prêmio em outras edições.

O prêmio de Melhor Pizza, foi para o Locale, que segundo o portal O Globo, são preparadas com insumos orgânicos de pequenos produtores locais, as redondas originais da casa de Copacabana. Foi a primeira vez que eles levaram a premiação, com seu cardápio, que muda de acordo com novos parceiros descobertos e a sazonalidade dos ingredientes, com uma receita especial a cada mês.

O restaurante está localizado na Rua Barata Ribeiro 516, em Copacabana, e funciona de quarta a domingo, das 18h às 22h.