Prensa francesa: conheça o método caseiro que conquistou os amantes de café

Com grande importância no dia a dia dos brasileiros, o café consolidou seu espaço nas prateleiras dos mercados e cardápios de padarias. Mas, e para um golinho rápido em casa? Neste caso, o artigo de Ensei Neto recomenda a utilização da prensa francesa.

Nada mais é do que um equipamento que forma a bebida por meio do método de infusão: em que a água quente fica em contato com o pó de café. Entre as vantagens dessa moagem ‘média grossa’, estão o aroma evidente e sabor livre de resíduos.

Uma outra dica é remover com uma colher a camada de óleo que costuma formar na superfície, evitando o amargor excessivo. Para saber mais detalhes do assunto, leia o conteúdo completo.