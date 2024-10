Quais os erros mais comuns ao preparar maminha e como evitá-los?

O churrasco, tipicamente brasileiro, reúne uma variedade de carnes, bebidas e acompanhamentos, que se tornam ainda melhores com uma seleção de qualidade. Entre as carnes está a maminha, que funciona tanto para o churrasco quanto para receitas diversas durante a rotina.

Leia também: Manual completo do churrasco perfeito

Essa peça da alcatra, situada na parte traseira do boi, é caracterizada pelo seu sabor e maciez, especialmente pela gordura. A versatilidade no preparo é outro destaque dessa carne, assim como seu preço mais em conta.

No entanto, é necessário saber preparar a maminha, seja no churrasco ou em receitas. O Paladar consultou Adriano Pedro, pitmaster e especialista em carnes do Rac-Coon Smoke House, para entender quais erros comuns ao preparar maminha e como evitá-los:

Erros comuns ao preparar maminha e como evitá-los

PUBLICIDADE

O especialista explica que o erro mais comum ao preparar maminha é o corte, que pode ser feito no açougue, mas também em casa. Esse processo deve ser feito contra as fibras, portanto, é importante prestar atenção no ângulo do corte da peça. Outra questão que precisa ser observada é o ponto da carne, onde maciez e sabor ficam evidentes quando a peça é menos passada.

Como escolher?

Ao chegar no açougue, o especialista indica escolher uma maminha que apresente formato triangular, algum grau de marmoreio e uma capa de gordura, porque isso ajuda a garantir a maciez e suculência da carne em seu resultado final.

Receitas com maminha

Seja no churrasco ou em receitas, aproveitar a versatilidade da maminha é uma excelente alternativa. Agora que você sabe como escolher e quais erros evitar, aprenda a seguir duas receitas com maminha:

PUBLICIDADE

Maminha ao molho de cerveja preta

Quando for finalizar a receita, fatie finamente a carne e cubra com o molho de cerveja. Sirva a peça acompanhada de farofa, arroz e legumes cozidos ou uma salada de folhas. Veja a receita completa aqui.

Receita de maminha ao molho de cerveja preta Foto: Alex Silva/Estadão

Maminha na AirFryer

A peça é coberta com manteiga e azeite nesse preparo, o que traz um sabor especial. A chef Bru Calderon sugere virar a maminha a cada dez minutos ao longo do cozimento. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE