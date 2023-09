Quais são as pizzas mais populares de acordo com cada região do Brasil?

Extremamente popular, a pizza é uma iguaria italiana que leva massa fermentada com molho de tomate e algum recheio. Simples de ser feita, sua receita sofre certas modificações e adaptações de acordo com a região, seja em algum país no mundo a fora ou até mesmo dentro do Brasil.

Assim como o cachorro-quente ganha versões diferentes de Estado para Estado, a pizza feita e comercializada em determinados lugares do território tem características marcantes. Um grande exemplo é a do Rio de Janeiro, que faz da muçarela um ingrediente essencial, que acompanha inerentemente todos os sabores salgados.

Afim de saber mais detalhes sobre esses pontos culturais curiosos, o Paladar entrou em contato com Felipe Zanutto, chef da premiada A Pizza da Mooca.

Em entrevista, ele compartilhou informações que vão além da questão do ketchup como acompanhamento ideal para os paulistas, revelando especificidades dos sabores de Norte a Sul do país. Você pode conferir na íntegra através da matéria de Helena Gomes, disponível aqui.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprenda a fazer pizza em casa com as receitas exclusivas do Paladar. Confira o passo a passo dos sabores napolitano, pesto de rúcula com tomate seco e marguerita.