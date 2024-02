Quais são os benefícios da ora-pro-nóbis? Veja receitas

A ora-pro-nóbis foi uma das grandes estrelas de 2023 e promete ser tendência também em 2024. A planta é muito benéfica para a saúde devido a suas vitaminas, fibras e minerais, além de ter efeitos antioxidantes, laxantes e hipoglicemiantes.

Uma das maneiras de consumir a ora-pro-nóbis são os sucos, que combinados com limão ajudam a enriquecer os nutrientes. O limão é rico em vitamina C e fibras solúveis, ajudando na redução do apetite e na regulação do intestino, conforme aponta a Rádio Jornal.

Há, também, formas mais elaboradas de utilizar a planta, integrando-a no preparo de bolos e cremes. Confira duas sugestões a seguir:

Angu com creme de ora-pro-nóbis

Feito à base de fubá e água, o angu é um típico prato brasileiro, semelhante à italiana polenta, e nessa versão elaborada por Salvatore Loi acompanha um saboroso creme de ora-pro-nóbis. Veja o passo a passo aqui.

Angu com creme de ora-pro-nóbis ensinada pelo Salvatore Loi Foto: Tadeu Brunelli|Estadão

Bolo de abóbora com ora-pro-nóbis

A planta pode adicionar ainda mais cor e sabor à massa que leva abóbora madura, mandioca, queijo meia cura e outros ingredientes, resultando em uma receita leve e ideal para cafés da manhã e da tarde. Aprenda a fazer aqui.