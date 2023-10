Você sabe o que é óra-pro-nóbis? Confira 2 receitas com a planta

O nome “ora-pro-nóbis” tem origens no latim e significa “rogai por nós”, e a planta é assim chamada devido à sua associação com a Virgem Maria e à época de oração e penitência. Mas, ela é uma planta trepadeira comestível conhecida cientificamente como Pereskia aculeata.

As folhas da planta são nutritivas, ricas em proteínas, fibras, vitaminas A e C e minerais, como cálcio e ferro. Na gastronomia, essas folhas são utilizadas em diversas preparações culinárias, especialmente em regiões tropicais onde a planta é cultivada.

Pensando na qualidade da planta, o Paladar preparou algumas receitas que utilizam ela no preparo, como angu com creme de ora-pro-nóbis e bolo de abóbora, que são ótimos para sair do comum e inovar nas receitas.

Receitas testadas e aprovadas

