Qual é o melhor restaurante coreano da Barra Funda?

Entre Perdizes, Água Branca, Santa Cecília e Bom Retiro, está o bairro da Barra Funda. Um dos mais emblemáticos e diversos bairros da capital paulista, a Barra Funda encanta moradores e turistas pelas atividades culturais, vida noturna e gastronomia.

Não falta diversidade de restaurantes no bairro, inclusive com uma joia para quem ama gastronomia coreana. Confira o melhor restaurante coreano da Barra Funda. A lista completa com os melhores endereços da cidade foi publicada antes no Estadão, em reportagem de Matheus Mans.

Komah

O queridinho do momento: o Komah. O restaurante do chef Paulo Shin, sempre com fila de espera, traz os pratos tradicionais repaginados. Duas vezes entre os 100 melhores pratos da cidade eleitos pelo Paladar: com o kimchi bokumbap (arroz em caldo suíno com cremoso omelete por cima) e o yukhoe (steak tartare coreano).

Os alimentos fermentados, além de deliciosos, podem trazer muitos benefícios para o intestino. Dois preparos clássicos da gastronomia coreana são o kimchi e o kombucha. Saiba mais sobre cada um deles aqui.

O kimchi é amado pelos coreanos. O preparo de acelga pode levar até meses para ficar pronto, depende do tipo de fermentação. Na Coreia, é comum consumir o kimchi com arroz. Já o kombucha é derivado do chá. Junto da erva são acrescentadas leveduras e bactérias, que leva a fermentação, é quase um refrigerante, com sabor ácido.

Nem são só os brasileiros que amam um bom churrasco. Os coreanos amam o preparo de carnes, mas, ao invés do carvão, costumam utilizar uma grelha. A panela chega bem quente na mesa e as carnes cruas. Assim, o cliente vai grelhando sua própria carne, acompanhando o ponto. Esse prato é comumente acompanhado de molhos apimentados, arroz e legumes. Conheça endereços em São Paulo para comer o legítimo churrasco coreano.