Qual é o restaurante brasileiro que conquistou lugar em 5 rankings internacionais?

No mundo da gastronomia, os prêmios representam importantes pontos de referência quanto à qualidade. Nesse contexto, o restaurante brasileiro Oteque, liderado pelo chef Alberto Landgraf, ganhou destaque ao conquistar posições relevantes em cinco rankings internacionais:

100 melhores restaurantes do mundo

50 melhores restaurantes da América Latina

Duas estrelas Michelin

Guia francês La Liste - 2024

The Best Chef Awards - entre os 100 melhores chefs do mundo

Localizado no Rio de Janeiro, a evidência do Oteque se dá não somente pela qualidade da comida e criatividade do chef, mas também por proporcionar uma experiência que combina a refeição com um ambiente agradável.

Por lá, os clientes têm a oportunidade de saborear o menu degustação, que prioriza os frutos do mar. Contudo, pensando em manter frescor e variedade, os ingredientes são alterados conforme a disponibilidade, como explica o site do restaurante.

Apesar do visitante sair satisfeito com essa proposta, o ambiente sofisticado no salão único combina as mesas redondas de madeira e tijolinhos na parede com a elaborada e moderna cozinha.

Isso porque, os anos de carreira de Alberto Landgraf, o ajudaram a criar novas perspectivas gastronômicas, que vão além da alimentação. “Com o tempo, comecei a entender que grandes restaurantes não se destacam só pela comida”, disse de acordo com o portal Estado de Minas.

“Prêmio ajuda, dá prestígio, você se torna referência para uma geração, mas não pode virar minha droga nem meu vício. Nem a única corda na qual o restaurante se fixa. Você tem que montar um restaurante à prova de prêmio. Se o 50 Best acaba, não posso ficar sem cliente. É isso que busco”, acrescentou.