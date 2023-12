Conheça a trajetórias das chefs brasileiras que brilharam no Latin America’s 50 Best Restaurants

No dia 28 de novembro foi divulgada a disputada lista que elenca os 50 melhores restaurantes da América Latina, e a edição, além de firmar o Brasil como rota gastronômica ao tornar o Copacabana Palace o local-sede, serviu como uma vitrine para as grandes transformações que têm acontecido na área.

Na edição destacou-se a atuação de mulheres no comando das cozinhas profissionais do Brasil, visto que, entre os oito melhores restaurantes contemplados do país, cinco são liderados por chefs mulheres, e são elas Helena Rizzo, Janaína Rueda, Luana Sabino, Tássia Magalhães e Manu Buffara.

Conheça um pouco da trajetória três delas:

Manu Buffara

No comando do restaurante Manu desde 2011 em Curitiba, que ficou na 35ª posição da lista, Buffara tem passagem por cozinhas renomadas como o Alinea, em Chicago, e o Noma, em Copenhague; já fez parte do time de jurados do programa The Taste Brasil e atualmente também empreende o restaurante Ella, localizado em Nova York. Sua cozinha é protagonizada por ingredientes de origem vegetal.

Luana Sabino

Traçando sua carreira em cozinhas como Arturito, Petí e Tuju, Luana Sabino, ao lado de Eduardo Ortiz, chefia o restaurante de gastronomia mexicana Metzi desde 2020. Ela é peça fundamental na criação dos pratos e também na administração da maior parte da operação da casa, conforme aponta a revista Exame.

Tássia Magalhães

Formada aos 19 anos pelo Hotel Escola Senac Campos do Jordão, Tássia Magalhães já trabalhou na área da confeitaria no renomado restaurante italiano Pomodori e já estagiou em outros estabelecimentos europeus, como o Geranium (três estrelas Michelin), Kadeau, Amass e na confeitaria Summerbir. Já foi contemplada pela Forbes Under 30 e desde 2021 é chef e sócia do Nelita, restaurante que ocupa o 39° lugar no ranking.

Receitas testadas e aprovadas

