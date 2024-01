Relembre as 3 melhores marcas de Airfryer eleitas em 2023 por Paladar

Critérios como tecnologia, tamanho do compartimento, preços e potência foram essenciais para formar o pódio das melhores marcas de Airfryers do mercado testadas por um júri especializado no tema reunido pelo Paladar. No pódio, ocupando o top 3 ficaram: Oster, Philips Walita e Britânia, respectivamente.

A avaliação aconteceu por meio de um júri especializado convidado pelo Paladar, que fez o uso das fritadeiras com batatas fritas e frangos a passarinho para analisar os resultados das receitas em sabor e maciez, como descreve a matéria completa escrita por Danielle Nagase.

As três marcas trouxeram entregas positivas e uma degustação de qualidade a cada mordida. Além disso, outras 5 marcas passaram pela prova de fogo e entraram no ranking dos 8 modelos mais populares.

Como o equipamento é capaz de auxiliar preparos na cozinha, o Estadão Recomenda separou dicas para manter a limpeza de uma Airfryer e passos para manter a conservação do produto. Confira.