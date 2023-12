Qual o segredo da burrata artesanal do chef Salvatore Loi?

A burrata do chef italiano Salvatore Loi não é um prato qualquer, moldada à mão, o ovo de pouco mais de 150 gramas consiste em uma capa de mozzarella de búfala recém feita que envolve creme de leite fresco e cinco mozarelinhas.

“Quando ela é levada à mesa, o garçom faz o serviço, abrindo a burrata com uma tesoura, para revelar suas filhinhas, por isso que na Itália chamamos de buratta figliata”, explicou Loi ao Paladar.

O queijo é feito exclusivamente para ele no Laticínio Búfala Almeida Prado, em Bocaina, interior de São Paulo.

“Gosto muito de ser tudo feito à mão, mas principalmente porque ela é tão boa quanto a da Puglia, que é região original da burrata”, diz Loi. Ele ainda vai além no quesito sabor e adiciona ingredientes pouco habituais, surpeendendo os clientes: “Sirvo com um toque de azeitona preta e de chocolate branco com especiarias. As pessoas estranham, mas gostam muito”.

A burrata do Loi pode ser encontrada no restaurante especializado em gastronomia italiana Giro Ristobar, em São Paulo - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1489, Itaim Bibi. Seg. a sáb., das 12h às 23h; dom., das 12h às 17h.

