Qual o segredo da iguaria asiática que tem fila de espera de 43 anos?

As duzentas unidades de croquetes japoneses produzidas no açougue Asahiya, no Japão, despertam curiosidade pela fila de espera que pode se estender até 43 anos. Como isso é possível? Vamos esclarecer:

O conjunto de cinco unidades dos petiscos, denominados ‘Kiwami’, passam por processos de elaboração prolongados para adquirir seus ingredientes principais, segundo o portal Metrópoles.

Nessa composição, a nobre carne Kobe é o destaque, acompanhada de elementos cultivados em fazendas locais especialmente para formar ingredientes orgânicos e artesanais que dão singularidade para essa iguaria asiática.