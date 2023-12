Qual o segredo do Lilia, um dos melhores restaurantes do Rio?

Lilia é um restaurante de Lúcio Vieira, que fica localizado no centro do Rio de Janeiro, com um estética interior que dá vida ao branco e amadeirado, principais realces do estabelecimento, visualmente falando, com tons charmosos e sem dúvidas agradáveis.

O destaque da organização vai principalmente para o menu fixo, que, apesar do valor fixo de R$ 118 e a inclusão de entrada, prato e sobremesa, os alimentos oferecidos sofrem mudanças frequentes. Ou seja, em um dia, dá para encontrar um tipo de opção, mas em outra visita, você pode ficar ainda mais surpreso.

O dono da casa ainda dá preferência para comprar de pequenos produtores, que em maior parte são locais, podendo esse ser um dos seus segredinhos especiais para tanto sabor, criatividade e parcerias, que oferecem produtos tão frescos e agradam aos paladares.

Basta visitar o Instagram, clicando aqui, para encontrar quais as opções disponíveis do dia. Nesta quinta-feira (07), por exemplo, há entradas como abobrinha defumada e cremes de acompanhamento ou rillette de copa-lombo, cebola assada e mais.

Para o prato principal, está servindo arroz pérola com tomate seco e missô, cogumelos na brasa e parmesão, ou então a sobrecoxa defumada com purê de abóbora, cará e vinagrete de pimentas. A sobremesa não deixa a desejar e traz mais frescor, como morangos assados com iogurte e chocolate branco, calda de hibisco e farelo de biscoito.

