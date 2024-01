Quando McFish retorna ao cardápio do McDonald’s?

O McFish é um dos ex-lanches do McDonald’s que deixou saudade e a sua volta é muito esperada e aclamada pelos clientes. E para a alegria de muitos, o sanduíche que estava fora do cardápio há quase cinco anos, retorna neste 17 de janeiro.

Apesar disso, as reclamações sobre o McFish não devem acabar, já que a rede de fast food deu sinais de que as quantidades serão limitadas. O combo terá preço similar ao do Big Mac (pouco menos de R$ 30).

O Méqui ainda terá uma versão inédita do lanche com dois filés de peixe. Os interessados em adquirir o sanduíche podem se inscreverem na página https://cloud.news.mcdonalds.com.br/voltamcfish a partir de hoje para garantir um voucher de pré-venda.