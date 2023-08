Após lanche com 20 fatias de queijo, Burger King lança hambúrguer na versão ‘só carne’

Depois do lanche com 20 fatias de queijo entre duas fatias de pão no lugar da carne, a rede de fast-food Burger King decidiu investir em outro lançamento inusitado.

Em julho, exclusivamente na Tailândia, foi anunciado “o verdadeiro hambúrguer de carne”, composto por três hambúrgueres entre duas fatias de pão, sendo possível adicionar mais carne pagando um valor extra por cada.

De acordo com o portal Edital Concursos Brasil, esse lanche custa 339 bahts tailandeses, que equivalem a R$ 47,64 na cotação atual, e as unidades de hambúrgueres adicionais saem por 100 bahts (R$ 14,05).

