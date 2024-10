Originária do Brasil e nativa da Mata Atlântica, a jabuticaba é uma fruta de sabor doce, quase cremosa e com uma casca resistente que, quando rompida, faz a fruta explodir na boca. O que poucos sabem é que ela também traz inúmeros benefícios à saúde.

Inclusive, ela é rica em fibras, antioxidantes, em especial antocianinas, potássio, cálcio, ferro, magnésio e tem vitaminas como vitamina C e vitamina.

Os benefícios que ela pode trazer no corpo são: emagrecimento, por exemplo, pois a presença de fibras em sua composição promove a saciedade, o que ajuda na redução da ingestão de calorias e, consequentemente, contribui para a perda de peso. Além disso, o potássio ajuda a controlar a pressão arterial, uma vez que a sua presença auxilia no equilíbrio de sódio no organismo.

Por fim, as antocianinas e antioxidantes ajudam na proteção do fígado contra danos oxidativos e a sua rica composição vitamínica pode fortalecer o cabelo e promover um crescimento saudável. Vale ressaltar que os antioxidantes também ajudam no combate contra o envelhecimento.

Quantas jabuticabas pode comer por dia?

Entendemos seus benefícios, mas a questão é: posso comer todo dia? A verdade, segundo especialistas é que o alto teor de fibras da jabuticaba pode levar a desconforto digestivo, como gases e diarreia, quando a fruta é consumida em excesso. Por isso é necessário ter moderação.

Para arrematar todos os benefícios citados, você deve ingerir pelo menos, cerca de 10 a 15 unidades por dia sem criar maiores problemas. Saiba mais neste link.

Receitas

Agora que você sabe a importância dos benefícios da jabuticaba, o Paladar resolveu separar algumas receitas para você introduzi-la de forma diferente na cozinha, seja como geleia, bebida e até mesmo um doce delicioso. Confira as receita abaixo:

Geleia de jabuticaba

Geleia de jabuticaba Foto: adobe stock

Que tal facilidade e praticidade? Aprenda a fazer uma geleia de jabuticaba deliciosa, feita apenas com as frutas, água e açúcar. Confira o passo a passo completo neste link.

Pudim de jabuticaba

Receitas com jabuticaba Foto: Ana Bacellar

Você sabia que a jabuticaba é uma fruta super refrescante? Por isso, ela é usada em sobremesas como neste caso o pudim. Ao longo dos sete ingredientes e um modo de preparo completo, você aprende uma ótima receita. Saiba mais neste link.

Caipirinha de jabuticaba

Caipirinha de jabuticaba Foto: Rodolfo Regini/Tantin

Falando em refrescar, essa caiprinha de jabuticaba é a última sugestão. Aqui a jabuticaba carrega seus sucos e aromas para o drinque, além de deixá-lo com um visual rústico, perfeito para o almoço. Confira a receita completa aqui.