Quanto custa comer no restaurante baiano que está entre os melhores da América Latina?

O Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, ranking que lista os melhores restaurantes da América Latina do número 51 ao 100, liberou uma lista parcial indicando as localidades em que os ganhadores estão e os seus respectivos nomes.

Das vinte e sete cidades latino-americanas, três delas estão no Brasil: na 76º posição, em Salvador, Bahia, está o restaurante Origem. Há, ainda, destaques para São Paulo e Rio de Janeiro, citando lugares como Charco, Mocotó e Ocyá.

Com receitas que vão além das tradicionais, o restaurante Origem traz um misto perfeito dos melhores ingredientes em pratos dispostos com evidências em menus, por meio de combinações de texturas e sabores, assim proporcionando a melhor gastronomia do estado.

A média de preços é a partir de R$ 150, segundo o Trip Advisor, a depender do que o cliente escolher entre as opções do cardápio que podem variar entre as entradas, pratos principais, sobremesas ou menus exclusivos.

PUBLICIDADE

Você pode conferir pratos e mais informações clicando no site oficial do Instagram do restaurante, aqui.

Para conferir os nomes parcialmente divulgados e suas regiões, você pode conferir a matéria completa do Paladar, escrita pela jornalista Fernanda Meneguetti, clicando aqui.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.