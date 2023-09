Quanto custa o milkshake mais caro do mundo?

Dia 12 de setembro é o Dia do Milkshake, data em que celebramos esse verdadeiro ícone das lanchonetes mundo afora. Apesar de ser uma bebida relativamente simples, feita com sorvete batido com leite e ingredientes variados, o milkshake nem sempre é a opção mais barata no cardápio das casas que o vendem.

Mas um milkshake servido no restaurante Serendipity 3, localizado no coração de Nova Iorque, supera todas as expectativas de preço. Feito com ingredientes nobres e servido em uma taça revestida por fora com cristais Swarovski, o “LUXE Milkshake” custa ao consumidor interessado a quantia de 100 dólares, ou cerca de gritantes 500 reais na cotação atual.

Em 2018, a sobremesa entrou para o Guinness Book, que cataloga os recordes mundiais das mais diversas categorias, como o milkshake mais caro do planeta. E não é a primeira vez que o restaurante aparece no livro de recordes: a casa também já registrou a sobremesa mais cara, o maior bolo de casamento e até o maior chocolate quente. Mas, afinal, o que justifica o preço tão alto? Podemos encontrar essa resposta na sua lista de ingredientes, que inclui até folhas de ouro comestíveis.

O leite usado para a mistura provém de vacas crescidas nas Ilhas do Canal, próximas ao litoral norte da França, que é conhecido pelo seu alto teor de gorduras. A base do milkshake é de um sorvete de baunilha taitiana batido com baunilha de Madagascar, iguaria de sabor intenso e produção que demora cerca de 4 anos, além de folhas de ouro comestível de 23 quilates.

Na cobertura, uma calda de caramelo feita com leite de jumenta e cacau venezuelano acompanha mais folhas de ouro, e uma cereja em calda da região de Luxardo finaliza a sobremesa extravagante.

Se você estiver disposto a pagar todo esse dinheiro no “LUXE Milkshake”, é possível encontrá-lo na unidade do Serendipity 3, localizada a poucas quadras do Central Park em Nova Iorque. Caso não queira ter que gastar muito dinheiro e pretenda experimentar milkshakes no conforto de casa, confira essa seleção de receitas práticas e deliciosas para você experimentar.