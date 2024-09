Descubra o queijo brasileiro que encantou os franceses com seu sabor cremoso

Diretamente de uma ilha exclusiva no Brasil, o queijo de Marajó, produzido pela fazenda São Victor, da família de Cecília Pinheiro, despertou a curiosidade dos franceses da revista Profession Fromager. Segundo Débora Pereira, especialista do Paladar e colunista do blog Só queijo, o reconhecimento foi unânime. “É diferente de tudo que já vimos, muito suave”, afirmou Roland Barthélemy, presidente da Guilde Internationale des Fromagers.

Definido por especialistas como um queijo macio, muito branco e cremoso, que derrete na boca com aromas leitosos e amanteigados, além de notas ligeiramente ácidas e salgadas, o queijo de Marajó se destaca também por um detalhe interessante: o terroir da ilha, com seu microclima único, favorece uma produção sustentável e de larga escala.

Além disso, as 700 mil búfalas que pastam em campos naturais, sem qualquer tratamento químico, contribuem para a composição irresistível do queijo de Marajó, agregando ainda mais autenticidade e qualidade ao produto.

Cecília Pinheiro, da fazenda São Victor Foto: Arnaud Sperat Czar/Profession Fromager

Queijo brasileiro premiado

Queijo meia cura Foto: Jobz fotografia - stock.adobe.com/Adobe st

O melhor queijo parmesão do mercado

SÃO PAULO 21/06/2024 PALADAR TESTE DE PARMESÃO - teste de queijos parmesão par edicão do paladar - degustadores , Danilo Coelho, Jeremias Pereira, Virginia Jancso, Fernando Bonciani FOTO ALEX SILVA/ESTDÃO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

