O queijo mais caro do mundo foi arrematado em um leilão por R$ 160 mil em Arenas de Cabrales, nas Astúrias, principado autônomo da Espanha. O restaurante espanhol ‘Llagar de Colloto’ pagou cerca de 30 mil euros para adquirir 2,2 kg de queijo artesanal. A compra foi realizada na última quinta-feira (7).

O queijo mais caro do mundo é produzido pela queijaria Los Puertos, de Poo de Cabrales, e amadurece por meses em Los Picos de Europa, na cordilheira espanhola. O produto é proveniente da cidade Las Arenas de Cabrales, que todos os anos realiza um concurso para escolher os melhores queijos da região.

O dono do restaurante responsável pela compra, Ivan Suarez, é recordista quando o assunto é queijo mais caro do mundo. Em 2019, Ivan pagou R$ 109 mil por uma peça de dois quilos. Na época, o recorde foi registrado pelo Guinness World Record e se mantinha até então como o queijo mais caro do mundo. Em 2022, Ivan desembolsou R$ 91 em queijos para seu restaurante.

