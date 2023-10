Quinta da Atela lança vinho ‘La Belle de Jour’ em tributo a Alceu Valença

O renomado cantor e compositor Alceu Valença foi recentemente honrado com uma homenagem. Um dos seus hits mais emblemáticos, “La Belle de Jour”, agora batiza um vinho produzido na região do Tejo, em Portugal. Este vinho é fruto do trabalho de uma vinícola que tem suas raízes no século XIV. O rótulo exclusivo, criado especialmente para celebrar o talento do artista, foi trazido ao Brasil pela Wine Concept Brasil e estará disponível para degustação a partir do dia 15 de agosto.

Fundada originalmente como Quinta da Goucha no século XIV, a Quinta da Atela dedica-se inteiramente à produção de vinho, utilizando variedades de uvas de alta qualidade que são cuidadosamente adaptadas ao solo e clima da região. Essas uvas transmitem a verdadeira essência das vinhas e do terroir, resultando em vinhos de alta qualidade. A propriedade abrange uma área total de 580 hectares, com 130 hectares dedicados exclusivamente ao cultivo das vinhas.

Segundo o Diário do Pernambuco, o vinho La Belle de Jour está disponível nas versões tinto, branco e rosé. O La Belle de Jour tinto é obtido a partir do blend de uvas touriga nacional (30%), syrah (30%), castelão (20%) e alicante bouschet (20%). O La Belle de Jour branco é composto pelas uvas Fernão Pires (40%), arinto (35%), sauvignon blanc (15%) e gewurztraminer (10%). Já o La Belle de Jour Rosé foi obtido a partir de uvas castelão (100%) provenientes de uma vinha velha com 70 anos de idade.

