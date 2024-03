Quinta da Aveleda revela os segredos dos vinhos verdes em Portugal

Dados divulgados pelo ministério da Economia e do Mar em Portugal durante a última edição do Guia Michelin revelam que o turismo do país tem crescido exponencialmente e o vinho é o seu maior elemento atrativo.

Quem passa pela região pode não apenas experimentar as bebidas, mas também mergulhar em experiências que evolvem a cultura de produção dos vinhos, normalmente oferecidas por áreas chamadas de quintas. Estas, por sua vez, têm revolucionado o enoturismo promovendo passeios por vinícolas, provas e até mesmo hospedagens.

Uma delas é a Quinta da Aveleda, uma ótima opção para quem deseja conhecer mais a fundo os vinhos verdes portugueses. O campo fica entre o Douro e o Porto, e oferece visitas guiadas pelos vinhedos, além de provas das aguardentes do vinho verde e do vinho verde fabricado por lá, além de oficinas de pinturas com vinho.

A experiência é dividida em setores, e a prova de vinhos clássica custa 18 euros, enquanto a premium pode chegar a 200 euros. Já as oficinas custam em torno de 20 a 30 euros. A reserva pode ser feita no site oficial ou via email (enoturismo@aveleda.pt).

