Saiba qual é melhor vinho de Portugal, segundo o TasteAtlas

Portugal é um dos países mais populares quando se trata de produção de vinhos e as variações do denominado Vinho do Porto estão entre as mais apreciadas do mundo. Em ranking recente, o TasteAtlas elencou os melhores vinhos do país e elegeu 14 entre os 35 mais populares.

O grande vencedor foi o Porto Tawny, uma variedade de vinho do Porto fortificado que geralmente envelhece em carvalho por cerca de sete anos, mas as safras podem chegar até dez, vinte e até mais de quarenta anos de idade.

Este tipo de vinho traz uma variedade de aromas diferentes que normalmente incluem uma combinação de nozes de toffee e caramelo, café, baunilha, tâmaras, frutas vermelhas e escuras maduras, figos ou ameixas secas.

O Tawny harmoniza bem om diversas sobremesas, especialmente as feitas com frutas, frutas secas e chocolate. A seguir, veja a lista completa dos melhores vinhos de Portugal:

Os 14 melhores vinhos de Portugal

Porto Tawny Porto Vintage Vinho do Porto Ruby Vinho Verde Porta Porto Branco Madeira Touriga Nacional Moscatel de Setúbal Verdelho Touriga Franca Loureiro Bairrada Jaén

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.