Rafaella Santos viaja para a Coréia do Sul e se impressiona com a culinária local

Irmã do jogador de futebol, Neymar, Rafaella Santos chegou à Coreia do Sul na madrugada desta quinta-feira (31) e pretende passar alguns dias conhecendo a cultura do país.

A influencer tem registrado suas experiências e descobertas nos stories do Instagram, e já nas primeiras horas andando pelas ruas se mostrou impressionada com variedade e quantidade de barracas que oferecem pratos locais.

Rafaella Santos segurando um cachorro-quente no palito enquanto conhece as ruas da Coreia do Sul. Foto: Via Instagram/@rafaella

“É um lugar muito bacana, muito raiz, sabe? Você vê eles fazendo com vontade, pegando o peixe, limpando o peixe, tem outras comidas também que dá para fazer na hora. Tem uns mercadinhos com as comidas típicas daqui. Eu sou muito curiosa, então estou com uma [vontade] de comer várias coisas. As coisas são diferentes e muito gostosas”, relatou em vídeo em sua rede social enquanto passava pelo mercado tradicional de rua.

Depois de conhecer o Gwangjang Market, nome do mercado de rua, Rafaella foi até Myeongdong, um lugar repleto de lojas de cosméticos e de marcas populares e de luxo.