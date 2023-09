Sabrina Sato e mais famosos revelam receitas inesquecíveis de família

O chef de cozinha e apresentador do programa Minha mãe cozinha melhor que a sua, João Diamante, ao lado de outros famosos, compartilhou um pouco sobre as receitas que costumam ser reproduzidas por sua família e que trazem boas memórias.

Juntos, quatro personalidades que sempre dão as caras na TV contaram ao Paladar quais pratos e preparos têm um lugar especial no coração, ganhando o título de comida afetiva ou ‘confortável’ - isto é, comfort food.

A atriz Isabel Fillardis contou sobre o bolo de fubá de sua avó, Augusta. “Não tenho nenhuma foto da gente comendo esse bolo, mas eu me lembro de uma cena recorrente, na cozinha da casa dela, era uma cozinha pequena, eu ficava na beira da pia, olhando ela bater a massa, untar a forma, colocar no forno, espetar o palito de dente para saber se estava no ponto ou não [...] Nunca mais comi um bolo como aquele. Minha mãe já tentou fazer igual, minhas tias, mas não adianta. Ninguém nunca fez um bolo tão gostoso como o da Dona Augusta”, disse.

Para Diamante, a comida caseira que causa um quentinho no coração é a lasanha, que normalmente era feita em dias de comemoração na família. “Quando minha mãe ou minha madrinha faziam lasanha, era porque íamos comemorar algo importante. Isso porque elas não faziam sempre, era algo especial”, revelou o chef.

Zeca Camargo, apresentador do canal Sabor & Arte, e Kika Sato, mãe de Sabrina Sato, também falaram sobre suas comidas afetivas, com entrevistas que podem ser lidas na íntegra aqui.