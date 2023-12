Mocotó é escolhido como um dos restaurantes mais lendários do mundo

Em busca de uma culinária autêntica, prática e irresistivelmente saborosa, a plataforma TasteAtlas reconheceu o restaurante Mocotó, comandado pelo chef Rodrigo Oliveira em São Paulo, como um dos estabelecimentos mais emblemáticos do mundo. O Mocotó conquistou a 110ª posição entre mais de 27 mil restaurantes tradicionais avaliados globalmente.

O destaque do restaurante é seu prato singular, que habilmente transforma ingredientes simples e locais em obras-primas culinárias. Essa descrição vem do próprio site do ranking, que avalia não apenas a longevidade do estabelecimento, mas também a excelência de sua cozinha.

É importante mencionar que a elaboração da lista dos 150 melhores é baseada nas avaliações de usuários de vários países, que compartilham suas experiências gastronômicas de forma espontânea. As notas variam de 0,5 a 5 e, com base na média dessas avaliações, a plataforma compila e divulga a lista.

Além do Mocotó em São Paulo, outros dois restaurantes brasileiros marcaram presença no ranking. O Yemanjá, em Salvador, notável por sua moqueca baiana, ocupa o 99º lugar. Fundado em 1967, o restaurante é um ícone da culinária regional. Já o Palácio da Churrascaria, situado no Rio de Janeiro e famoso por seu churrasco, ocupa o 69º lugar. Este estabelecimento, fundado em 1951, também é reconhecido pela tradição e qualidade.