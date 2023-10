6 dicas do chef Rodrigo Oliveira para o preparo do cuscuz

Rodrigo Oliveira, em sua participação no programa Melhor da Noite, destacou não apenas a rica tradição culinária do Brasil, mas também a versatilidade do cuscuz. Este alimento, profundamente enraizado na cultura do povo nordestino, pode ser adaptado e reinventado de inúmeras maneiras, refletindo a diversidade e riqueza de nossa gastronomia.

Uma dica valiosa que o chef compartilhou foi a importância da hidratação da farinha. Para ambos os cuscuzes, é crucial misturar a água, a farinha e o sal e deixar hidratar por, pelo menos, 10 minutos. Após esse período, é essencial soltar a farinha com a ajuda de um garfo, garantindo a textura perfeita do cuscuz.

Na receita de cuscuz de mandioca com carne de panela, Rodrigo enfatizou o sabor robusto da paleta de cordeiro salgada, que é cozida lentamente com legumes e especiarias. A carne é então desfiada e combinada com um caldo rico, resultando em um recheio saboroso e suculento para o cuscuz.

Por outro lado, o cuscuz de milho com queijo coalho, leite de queijo e chilli crunch traz uma combinação inovadora de sabores. O leite de queijo, preparado com queijos finamente ralados e batidos no liquidificador, adiciona cremosidade ao prato. O chilli crunch, com sua mistura de especiarias e sementes, oferece uma crocância e um toque picante, elevando o prato a um novo nível de sabor.

Mas, aqui no Paladar, você pode encontrar outras versões fáceis de serem preparadas também, como por exemplo cuscuz nordestino, o famoso cuscuz paulista, cuscuz marroquino. E até mesmo algumas inovações, como pão de cuscuz, cuscuz de couve-flor e cuscuz doce com amêndoas e ameixas.

